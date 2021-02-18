Рада ЄС дасть "зелене світло" санкціям проти Росії через Навального, - Bloomberg

Як пише Bloomberg, малоймовірно, що санкції будуть введені проти російських олігархів, про що просили Навальний і його прихильники. Замість цього обмеження торкнуться російських чиновників і організацій, які безпосередньо причетні до ситуації з Навальним.

Також повідомляється, що "зелене світло" від міністрів закордонних справ країн ЄС стане першим кроком юридичного процесу, який повинен привести до офіційного затвердження санкцій проти Росії. Очікується, що вони будуть введені вже в березні.