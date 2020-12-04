Совет ассоциации Украина-ЕС перенесли на февраль

Украина и Евросоюз договорились провести заседание Совета ассоциации с физическим участием делегаций в феврале 2021 года. Конкретной даты пока нет.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает правительственный портал.

По ее словам, Совет ассоциации не хотят проводить в онлайн формате, однако локдаун в Брюсселе не позволяет провести встречу 8 декабря.

"… мы согласовали целесообразность его переноса на февраль 2021 года. Между тем, договорились сохранять диалог на высоком политическом уровне в быстрой возможности физического визита украинской делегации в Брюссель", - отметила Стефанишина.

На Совет ассоциации вынесут вопросы об оценке результатов реализации соглашения, его обновления, подписание договора об общем авиационном пространстве и так далее.

Она также добавила, что конкретная дата станет известно после переговоров с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи на следующей неделе.

Напомним, ранее ЕС призвал Украину продолжить реформы в рамках ассоциации.

До этого Европарламент выступил с заявлением о том, что ценит прогресс реформ в Украине, но разочарован из-за олигархов.