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Совет ассоциации Украина-ЕС перенесли на февраль

Новина українською → Киев, Пятница 04 декабря 2020 15:28
Совет ассоциации Украина-ЕС перенесли на февраль Фото: флаг Украины и ЕС (neweasterneurope.eu)
Автор: РБК-Украина

Украина и Евросоюз договорились провести заседание Совета ассоциации с физическим участием делегаций в феврале 2021 года. Конкретной даты пока нет.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает правительственный портал.

По ее словам, Совет ассоциации не хотят проводить в онлайн формате, однако локдаун в Брюсселе не позволяет провести встречу 8 декабря.

"… мы согласовали целесообразность его переноса на февраль 2021 года. Между тем, договорились сохранять диалог на высоком политическом уровне в быстрой возможности физического визита украинской делегации в Брюссель", - отметила Стефанишина.

На Совет ассоциации вынесут вопросы об оценке результатов реализации соглашения, его обновления, подписание договора об общем авиационном пространстве и так далее.

Она также добавила, что конкретная дата станет известно после переговоров с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи на следующей неделе.

Напомним, ранее ЕС призвал Украину продолжить реформы в рамках ассоциации.

До этого Европарламент выступил с заявлением о том, что ценит прогресс реформ в Украине, но разочарован из-за олигархов.

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