Нарада фракцій у Верховній раді: про що домовилися

Під час наради фракцій Верховної ради у суботу, 28 листопада, погодили законопроект щодо призначення голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Консультації щодо законопроекту про Конституційний суд України (КСУ) продовжаться.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"По НАБУ ми поговорили, є повне погодження, тобто всі фракції висловилися за підтримку законопроекту", - сказав він.

За його словами, щодо Конституційного суду України поки ще тривають консультації.

"Ми до понеділка визначимося з електронним декларуванням. А по самому КСУ зараз виглядає найбільш компромісним законопроект про те, рішення КСУ мають прийматися двома третинами складу", - сказав він.

Час голосування за повернення електронного декларування буде визначений після того, як законопроект погодить комітет.

"Наступного тижня повинні якусь компромісну версію щодо повернення електронного декларування", - сказав Арахамія.

Він також підтвердив плани Верховної ради ухвалити закон про державний бюджет на 2021 рік наприкінці наступного тижня або через тиждень.

Як повідомляло РБК-Україна, у Верховній раді на суботу, 28 листопада, планувалася нарада голів фракцій. Очікувалося, що вона пройде за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що закон про державний бюджет на 2021 рік буде ухвалений Верховною радою наприкінці цього тижня або на наступному.