Відбулося засідання ТКГ на рівні глав делегацій: про що говорили

У середу, 3 лютого, відбулося засідання делегацій Тристоронньої контактної групи. Глави делегацій обговорювали питання продовження перемир'я і розблокування роботи деяких КПВВ на Донбасі.

Про це повідомляє сторінка української делегації в ТКГ в Telegram.

У ході засідання українська делегація підкреслила, що уряд виконає основні технічні умови, необхідні для розблокування роботи КПВВ "Щастя" і "Золоте". Мова йде про надання Україною автобусів-шаттлів для перевезення громадян через лінію розмежування, а також про матеріальному та технічному забезпеченні їх роботи.

Також обговорювалися технічні умови відновлення ремонту газорозподільної станції Мар'їнка.

Крім цього, Україна на засіданні висловила стурбованість невирішенні питання допуску на окуповані території представників МАГАТЕ. Організація запросила допуск в кінці минулого року.