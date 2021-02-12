Збирали дані щодо боєготовності армії: СБУ затримала двох агентів ФСБ

Служба безпеки України викрила двох українських громадян, які були завербовані Федеральною служби безпеки Росії. Агенти виконували завдання зі збору таємних відомостей щодо боєготовності та забезпечення Збройних сил України.

"Наразі стосовно викритих агентів ФСБ РФ здійснюються процесуальні заходи за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України", - сказано у повідомленні.

Спецслужба затримала завербованих українців під час контрольованої передачі "таємних" документів та спроби їх переправлення російським кураторам обумовленими каналами зв’язку. Операція відбувалася згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначається, що для виконання завдання агенти ФСБ намагалися за гроші завербувати розвідника однієї з військових частин.

"Про ефективність застосування нових зразків озброєння та військової техніки Збройних сил України під час проведення АТО/ООС. Вони також мали дізнатись про перспективи оснащення та переозброєння частин і підрозділів української армії", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який намагався добути секретні дані про сучасну військову техніку для ЗСУ. Шпигуном виявився працівник одного зі стратегічних підприємств Миколаєва.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого СБУ припинила діяльність агентурної мережі Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Агенти готували диверсії на об'єктах армії.