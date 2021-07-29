РНБО точно збереться на Донбасі. Данілов назвав головні питання
Фото: завтрашнє засідання РНБО відбудеться у Донецькій област (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтрашнє засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться на території Донецької області. Данілов розкрив подробиці порядку денного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі каналу "Україна 24".
"Засідання, яке відбуватиметься завтра, буде відбуватися на території Донецької області", - заявив секретар РНБО.
Як відзначив посадовець, згідно з порядком денного, планується розглянути вісім питань, серед яких:
- питання енергетичного сектору;
- питання медицини;
- питання води;
- та інші.
Данілов додав, що відповідна практика буде регулярною, аби залучати до засідань РНБО органи самоврядування.