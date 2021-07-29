СНБО точно соберется на Донбассе. Данилов назвал главные вопросы
Фото: завтрашнее заседание СНБО состоится в Донецкой област (Виталий Носач, РБК-Украина)
Завтрашнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится на территории Донецкой области. Данилов раскрыл подробности повестки дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире канала "Украина 24".
"Заседание, которое пройдет завтра, будет происходить на территории Донецкой области", - заявил секретарь СНБО.
Как отметил чиновник, в соответствии с порядком дня, планируется рассмотреть восемь вопросов, среди которых:
- вопрос энергетического сектора;
- вопрос медицины;
- вопрос воды;
- и другие.
Данилов добавил, что соответствующая практика будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям СНБО органы самоуправления.