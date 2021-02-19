РНБО ухвалила секретні рішення щодо загострення на Донбасі

Рада національної безпеки і оборони розглянула питання щодо загострення ситуації на Донбасі. І затвердив рішення, які мають гриф "таємно".

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24".

Були прийняті ряд рішень, але їх не можуть розголошувати через гриф "секретно".

Він розповів, що на засіданні заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Кирила Буданова, голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка щодо ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, що в останні тижні на Донбасі посилилися обстріл з боку російських бойовиків. Через це зросла кількість поранених та загиблих військовослужбовців. Останній такий випадок був зафіксований 12 лютого, в напрямку Мар'їнки.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що різке зростання кількості обстрілів є "організованою провокацією". Він підкреслив, що в той час, коли вбивають українських захисників, переговори вести неможливо.