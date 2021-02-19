RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

РНБО ухвалила секретні рішення щодо загострення на Донбасі

Автор: Роман Тверденко

Рада національної безпеки і оборони розглянула питання щодо загострення ситуації на Донбасі. І затвердив рішення, які мають гриф "таємно".

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24".

Він розповів, що на засіданні заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Кирила Буданова, голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка щодо ситуації на Донбасі.

Були прийняті ряд рішень, але їх не можуть розголошувати через гриф "секретно".

Нагадаємо, що в останні тижні на Донбасі посилилися обстріл з боку російських бойовиків. Через це зросла кількість поранених та загиблих військовослужбовців. Останній такий випадок був зафіксований 12 лютого, в напрямку Мар'їнки.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що різке зростання кількості обстрілів є "організованою провокацією". Він підкреслив, що в той час, коли вбивають українських захисників, переговори вести неможливо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України РНБОДонбас
Читайте також
Делегацію України в ТКГ може залишити один учасник: в чому причина
Прогноз погоди