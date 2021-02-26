РНБО доручили підготувати проект стратегії деокупації Криму
Президент Володимир Зеленський видав указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованого Криму. Зокрема, глава держави дав доручення Раді національної безпеки і оборони.
Згідно з текстом указу глави держави, секретар РНБО Олексій Данілов має підготувати проект стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Виданий Зеленським указ набрав чинності з моменту опублікування.
Зазначимо, дане доручення глава держави дав напередодні засідання РНБО, на якому і планувалося розглянути проект державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський запустив підготовку до саміту Кримської платформи. Глава держави створив організаційний комітет та призначив його керівника.
Також РБК-Україна писало, що Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки. Уряд має затвердити алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки.