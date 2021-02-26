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СНБО поручили подготовить проект стратегии деоккупации Крыма

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 17:01
СНБО поручили подготовить проект стратегии деоккупации Крыма Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский издал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированного Крыма. В частности, глава государства дал поручение Совету национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Согласно тексту указа главы государства, секретарь СНБО Алексей Данилов должен подготовить проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Выданный Зеленским указ вступил в силу с момента опубликования.

Отметим, данное поручение глава государства дал накануне заседания СНБО, на котором и планировалось рассмотреть проект государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.

Напомним, сегодня Зеленский запустил подготовку к саммиту Крымской платформы. Глава государства создал организационный комитет и назначил его руководителя.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский поручил Кабинету министров разработать стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы. Правительство должно утвердить алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики.

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