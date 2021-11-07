"Спочатку відпочину": Меркель розповіла, чи займатиметься політикою після відходу з посади

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розповіла, чим буде займатися після того, як термін її обов'язків сплине. Цього року німецькі громадяни отримають нового очільника уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Меркель для німецького видання Deutsche Welle .

"Щодо запитання про подальші плани: я не буду займатися політикою. Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського союзу, на міжнародному рівні", - сказала вона.

Меркель додала, що спочатку вона планує відпочити, а вже потім вирішить, що робити наступні роки на пенсії.

"А зараз ще не знаю, що робитиму далі. Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку", - пояснила німецький канцлер.