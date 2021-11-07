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"Спочатку відпочину": Меркель розповіла, чи займатиметься політикою після відходу з посади

Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розповіла, чим буде займатися після того, як термін її обов'язків сплине. Цього року німецькі громадяни отримають нового очільника уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Меркель для німецького видання Deutsche Welle.

"Щодо запитання про подальші плани: я не буду займатися політикою. Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського союзу, на міжнародному рівні", - сказала вона.

Меркель додала, що спочатку вона планує відпочити, а вже потім вирішить, що робити наступні роки на пенсії.

"А зараз ще не знаю, що робитиму далі. Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку", - пояснила німецький канцлер.

Нагадаємо, раніше в Німеччині назвали розмір пенсії, яку Меркель буде отримувати після відходу з посади канцлера.

Як писало РБК-Україна, у Меркель вже завершилися повноваження канцлера, але вона залишатиметься на посаді, поки не буде сформовано новий уряд.

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ГерманияАнгела Меркель