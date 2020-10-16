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Спочатку кордон: США підтримують позицію України щодо виборів на Донбасі

Автор: РБК-Україна

США підтримують позицію України, що вибори в ОРДЛО можуть бути проведені тільки після повернення Києву контролю над українсько-російським кордоном та забезпечення відповідних умов безпеки в регіоні.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент під час прямої трансляції Вашингтон-Київ на тему врегулювання на Донбасі, передає "Укрінформ".

"Процедура виборів не може проводитися без забезпечення належної безпеки кордонів. Для того, щоб відбулися вибори, необхідна наявність відповідних умов", - заявив він.

За словами Кента, США підтримують територіальну цілісність України. При цьому він додав, що весь Донбас є територією України.

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Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що сьогодні неможливо фізично провести вибори на території ОРДЛО.

Раніше повідомлялося, що в Росії вважають, що постанови Верховної ради суперечить мінськими угодами, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО. У зв'язку з цим російська сторона фактично заблокувала переговори по Донбасу в ТКГ.

При цьому після засідання радників "нормандської четвірки" в Берліні в минулу п'ятницю представник Росії Дмитро Козак заявив, що Рада перегляне постанову про призначення місцевих виборів.

У цей час глава української делегації в Берліні Олексій Резніков сказав, що Україна не обіцяла переглянути постанову.

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