У СН запевнили, що українцям не загрожує скасування безвізу з Євросоюзом

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук запевнила, що загрози скасування безвізового режиму з Європейським союзом для всіх українців немає. Таким чином вона прокоментувала лист від трьох європарламентарів, який надійшов на адресу глави фракції Давида Арахамії.

Про це Кравчук розповіла у коментарі РБК-Україна.

"Ми (на фракції, - ред.) не обговорювали це питання. Для себе я зрозуміла точно, що безвіз загалом для українців залишається, буде, ніхто його не збирається скасовувати. Це дуже складна процедура, яку ми пройшли для того, щоб отримати це, і тому це дуже складно скасувати", - запевнила нардеп.

Вона зазначила, що у листі не вказано, яким саме олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізу з ЄС.

"Ці троє європарламентарів прізвища не назвали, тому догадуватися ми не будемо. В Європарламенті в принципі підтвердили, що це їхня особиста думка, там три прізвища, три підписи, це не є якоюсь офіційною позицією європарламентарів загалом", - сказала депутат.

Нагадаємо, троє європарламентарів надіслали на адресу Арахамії відкритий лист, у якому вказано, що через проблеми у боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом.

Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що Євросоюз буде стежити за антикорупційною інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізового режиму.

У Верховній раді України чекають від Брюсселя чітку юридичну позицію з цього питання.