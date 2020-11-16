СН може попросити Зеленського ініціювати позачергове засідання Ради
Фракція "Слуга народу" може попросити президента України Володимира Зеленського ініціювати позачергове засідання Верховної ради. На ньому парламентарії можуть розглянути законопроекти по Конституційному суду України.
Про це в ході засідання погоджувальної ради ВР розповів заступник голови фракції Олександр Корнієнко.
"З приводу законопроектів по КСУ і так далі. Якщо ми завтра не встигаємо до якихось з них дійти, то формат робочої групи теж можливий... Можливо, при підготовці та активній роботі цієї робочої групи у нас є потенціал на позачергове засідання, ініційоване президентом. Ми до нього звернемося... Наприклад, одне засідання тільки по цих законопроектах, тоді його можна швидко провести", - розповів парламентарій.
Нагадаємо, спікер ВР Дмитро Разумков запропонував створити робочу групу для підготовки компромісного рішення щодо виходу з конституційної кризи. Вона повинна напрацювати необхідні законодавчі ініціативи.
Як писало РБК-Україна, раніше глава парламенту заявив, що майже всі депутатські фракції і групи зареєстрували свої законопроекти, які стосуються відновлення е-декларування.
Детальніше про те, як влада має намір виходити з конституційної кризи, читайте в матеріалі РБК-Україна "Слово за Радою: як влада має намір виходити з конституційної кризи".