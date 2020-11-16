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СН може попросити Зеленського ініціювати позачергове засідання Ради

Новость на русском → Україна, Понеділок 16 листопада 2020 12:22
СН може попросити Зеленського ініціювати позачергове засідання Ради Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Фракція "Слуга народу" може попросити президента України Володимира Зеленського ініціювати позачергове засідання Верховної ради. На ньому парламентарії можуть розглянути законопроекти по Конституційному суду України.

Про це в ході засідання погоджувальної ради ВР розповів заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

"З приводу законопроектів по КСУ і так далі. Якщо ми завтра не встигаємо до якихось з них дійти, то формат робочої групи теж можливий... Можливо, при підготовці та активній роботі цієї робочої групи у нас є потенціал на позачергове засідання, ініційоване президентом. Ми до нього звернемося... Наприклад, одне засідання тільки по цих законопроектах, тоді його можна швидко провести", - розповів парламентарій.

Нагадаємо, спікер ВР Дмитро Разумков запропонував створити робочу групу для підготовки компромісного рішення щодо виходу з конституційної кризи. Вона повинна напрацювати необхідні законодавчі ініціативи.

Як писало РБК-Україна, раніше глава парламенту заявив, що майже всі депутатські фракції і групи зареєстрували свої законопроекти, які стосуються відновлення е-декларування.

Детальніше про те, як влада має намір виходити з конституційної кризи, читайте в матеріалі РБК-Україна "Слово за Радою: як влада має намір виходити з конституційної кризи".

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