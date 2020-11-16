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СН может попросить Зеленского инициировать внеочередное заседание Рады

Новина українською → Украина, Понедельник 16 ноября 2020 12:22
СН может попросить Зеленского инициировать внеочередное заседание Рады Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Фракция "Слуга народа" может попросить президента Украины Владимира Зеленского инициировать внеочередное заседания Верховной рады. На нем парламентарии могут рассмотреть законопроекты по Конституционному суду Украины.

Об этом в ходе заседания согласительного совета ВР рассказал замглавы фракции Александр Корниенко.

"По поводу законопроектов по КСУ и так далее. Если мы завтра не успеваем к каким-то из них дойти, то формат рабочей группы тоже возможен... Возможно, при подготовке и активной работе этой рабочей группы у нас есть потенциал на внеочередное заседание, инициированное президентом. Мы к нему обратимся... Например, одно заседание только по этим законопроектам, тогда его можно быстро провести", - рассказал парламентарий.

Напомним, спикер ВР Дмитрий Разумков предложил создать рабочую группу для подготовки компромиссного решения по выходу из конституционного кризиса. Она должна наработать необходимые законодательные инициативы.

Как писало РБК-Украина, ранее глава парламента заявил, что почти все депутатские фракции и группы зарегистрировали свои законопроекты, которые касаются восстановления е-декларирования.

Подробнее о том, как власть намерена выходить из конституционного кризиса, читайте в материале РБК-Украина "Слово за Радой: как власть намерена выходить из конституционного кризиса".

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