СН может попросить Зеленского инициировать внеочередное заседание Рады
Фракция "Слуга народа" может попросить президента Украины Владимира Зеленского инициировать внеочередное заседания Верховной рады. На нем парламентарии могут рассмотреть законопроекты по Конституционному суду Украины.
Об этом в ходе заседания согласительного совета ВР рассказал замглавы фракции Александр Корниенко.
"По поводу законопроектов по КСУ и так далее. Если мы завтра не успеваем к каким-то из них дойти, то формат рабочей группы тоже возможен... Возможно, при подготовке и активной работе этой рабочей группы у нас есть потенциал на внеочередное заседание, инициированное президентом. Мы к нему обратимся... Например, одно заседание только по этим законопроектам, тогда его можно быстро провести", - рассказал парламентарий.
Напомним, спикер ВР Дмитрий Разумков предложил создать рабочую группу для подготовки компромиссного решения по выходу из конституционного кризиса. Она должна наработать необходимые законодательные инициативы.
Как писало РБК-Украина, ранее глава парламента заявил, что почти все депутатские фракции и группы зарегистрировали свои законопроекты, которые касаются восстановления е-декларирования.
Подробнее о том, как власть намерена выходить из конституционного кризиса, читайте в материале РБК-Украина "Слово за Радой: как власть намерена выходить из конституционного кризиса".