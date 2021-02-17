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В СН не виключили відставки Степанова, якщо початок вакцинації зірветься

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 12:52
В СН не виключили відставки Степанова, якщо початок вакцинації зірветься Фото: Євген Кравчук (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У "Слуги народу" не виключають винесення на розгляд фракції питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Це може статися в разі зриву в Україні початку вакцинації від коронавірусу.

Про це заявила заступник голови фракції Євгенія Кравчук під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної ради.

За її словами, зараз все більше стає народних депутатів, які хотіли б відправити Степанова у відставку.

"Ми поки що спостерігаємо і дуже сподіваємося, що на цьому тижні, як і обіцяв міністр, вакцинація все-таки почнеться або, принаймні, ми отримаємо партію вакцини. І далі потрібно поспостерігати хоча б кілька тижнів, як буде організовано цей процес. Якщо ми побачимо, що і там є проблеми, тоді очевидно, можна буде ставити це питання, принаймні, на обговорення у фракції", - заявила Кравчук.

Нагадаємо, в Україні досі не розпочався процес вакцинації, початок якого було заплановано на 15 лютого. На цей час в Україну ще не завезли ні одну із замовлених вакцин. При цьому Степанов сподівається, що перше щеплення все-таки вдасться зробити на цьому тижні, а повністю процес вакцинації може розпочатися вже наступного тижня.

Детальніше про причини затримки початку вакцинації в країні, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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