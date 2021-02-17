В СН не виключили відставки Степанова, якщо початок вакцинації зірветься

У "Слуги народу" не виключають винесення на розгляд фракції питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Це може статися в разі зриву в Україні початку вакцинації від коронавірусу.

За її словами, зараз все більше стає народних депутатів, які хотіли б відправити Степанова у відставку.

"Ми поки що спостерігаємо і дуже сподіваємося, що на цьому тижні, як і обіцяв міністр, вакцинація все-таки почнеться або, принаймні, ми отримаємо партію вакцини. І далі потрібно поспостерігати хоча б кілька тижнів, як буде організовано цей процес. Якщо ми побачимо, що і там є проблеми, тоді очевидно, можна буде ставити це питання, принаймні, на обговорення у фракції", - заявила Кравчук.