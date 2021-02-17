В СН не исключили отставки Степанова, если начало вакцинации сорвется
В "Слуге народа" не исключают вынесение на рассмотрение фракции вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Это может произойти в случае срыва в Украине начала вакцинации от коронавируса.
Об этом заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук во время общения с журналистами в кулуарах Верховной рады.
По ее словам, сейчас все больше становится народных депутатов, которые хотели бы отправить Степанова в отставку.
"Мы пока что наблюдаем и очень надеемся, что на этой неделе, как и обещал министр, вакцинация все-таки начнется или, по крайней мере, мы получим партию вакцины. И дальше нужно понаблюдать хотя бы несколько недель, как будет организован этот процесс. Если мы увидим, что и там есть проблемы, тогда очевидно, можно будет ставить этот вопрос, по крайней мере, на обсуждение во фракции", - заявила Кравчук.
Напомним, в Украине до сих пор не начался процесс вакцинации, начало которого было запланировано на 15 февраля. На данный момент в Украину еще не завезли ни одну из заказанных вакцин. При этом Степанов надеется, что первую прививку все-таки удастся сделать на этой неделе, а полностью процесс вакцинации может начаться уже на следующей неделе.
Подробнее о причинах задержки начала вакцинации в стране, читайте в материале РБК-Украина.