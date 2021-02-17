ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В СН не исключили отставки Степанова, если начало вакцинации сорвется

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 12:52
В СН не исключили отставки Степанова, если начало вакцинации сорвется Фото: Евгений Кравчук (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В "Слуге народа" не исключают вынесение на рассмотрение фракции вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Это может произойти в случае срыва в Украине начала вакцинации от коронавируса.

Об этом заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук во время общения с журналистами в кулуарах Верховной рады.

По ее словам, сейчас все больше становится народных депутатов, которые хотели бы отправить Степанова в отставку.

"Мы пока что наблюдаем и очень надеемся, что на этой неделе, как и обещал министр, вакцинация все-таки начнется или, по крайней мере, мы получим партию вакцины. И дальше нужно понаблюдать хотя бы несколько недель, как будет организован этот процесс. Если мы увидим, что и там есть проблемы, тогда очевидно, можно будет ставить этот вопрос, по крайней мере, на обсуждение во фракции", - заявила Кравчук.

Напомним, в Украине до сих пор не начался процесс вакцинации, начало которого было запланировано на 15 февраля. На данный момент в Украину еще не завезли ни одну из заказанных вакцин. При этом Степанов надеется, что первую прививку все-таки удастся сделать на этой неделе, а полностью процесс вакцинации может начаться уже на следующей неделе.

Подробнее о причинах задержки начала вакцинации в стране, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика отставка вакцинация Максим Степанов Слуга народа
NEWS
Путин резко отреагировал на закрытие телеканалов Козака в Украине
Путин резко отреагировал на закрытие телеканалов Козака в Украине
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами