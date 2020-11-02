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У "Слузі народу" поки не вирішили, чи підтримають звільнення суддів КСУ

Автор: Мілан Лєліч

У фракції "Слуга народу" так і не ухвалили рішення про підтримку одного з законопроектів, спрямованих на вирішення ситуації з Конституційним судом. Пошук голосів за президентський законопроект, що передбачає розпуск нинішнього складу КСУ та скасування останнього рішення щодо електронного декларування, триває.

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Про це РБК-Україна стало відомо від джерел у "Слуги народу".

Як розповіли співрозмовники видання, ця ситуація обговорювалася на сьогоднішньому засіданні фракції СН за участі президента. За оцінками одного з учасників засідання, за президентський законопроект готові проголосувати до 150 депутатів від СН.

Водночас, як стверджує інформований співрозмовник видання, альтернативні законопроекти - про підвищення кворуму для прийняття рішень в КС і законопроект, запропонований спікером Дмитром Разумковим - можуть отримати підтримку депутатів монобільшості. Хоча на сигнальне голосування жоден з проектів не виносився.

Нагадаємо, минулого тижня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, чим заблокував хід понад 100 проваджень в НАБУ і САП. В Офісі президента вважають, що це рішення було ухвалене з конфліктом інтересів, оскільки у деяких суддів були проблеми з НАЗК.

Після цього президент Володимир Зеленський вніс у парламент проект закону про припинення повноважень нинішнього складу КСУ. Така пропозиція мотивується необхідністю відновлення доброчесності КСУ.

Крім того, сьогодні Зеленський взяв участь у засіданні фракції "Слуга народу", на якому закликав депутатів монобільшості підтримати його законопроект щодо КСУ.

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Новини України Володимир ЗеленськийКонституционный суд УкраиныфракцияСлуга народа