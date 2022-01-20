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Навіть у разі вторгнення РФ. Байден не направлятиме війська в Україну, - AP

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Вашингтон, Четвер 20 січня 2022 09:18
Навіть у разі вторгнення РФ. Байден не направлятиме війська в Україну, - AP Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

США, швидше за все, не відправлять війська в Україну навіть у разі вторгнення Росії. Сполучені Штати не мають договірних зобов'язань перед Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Associated Press.

Як пише агентство, розв'язання війни проти Росії в Україні "може пов'язати сили і ресурси США на довгі роки і привести до важких людських жертв" у той час як адміністрація Байдена "намагається зосередитися на Китаї як на головній загрозі безпеці".

"Причина відмови від вступу безпосередньо в російсько-українську війну проста: Сполучені Штати не мають договірних зобов'язань перед Україною, і війна з Росією була б величезною авантюрою, враховуючи потенціал дестабілізації регіону і ескалації до лякаючого ступеня ризику обміну ядерними ударами", - йдеться в матеріалі.

У той же час, йдеться в повідомленні, бездіяльність пов'язана з ризиком того, що може означати "згоду з майбутніми діями Росії проти інших країн Східної Європи, таких як прибалтійські держави Естонія, Латвія і Литва".

Поки що, вважає агентство, немає повної ясності в тому, як США можуть допомогти Україні, якщо Росія все ж вторгнеться на її територію.

Раніше повідомлялося, що будь-який перетин військовими РФ кордону з Україною США розцінять як військове вторгнення.

Нагадаємо, Байден допустив, що Росія вторгнеться в Україну.

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