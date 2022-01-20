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Даже в случае вторжения РФ. Байден не будет направлять войска в Украину, - AP

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Вашингтон, Четверг 20 января 2022 09:18
Даже в случае вторжения РФ. Байден не будет направлять войска в Украину, - AP Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

США, скорее всего, не отправят войска в Украину даже в случае вторжения России. Соединенные Штаты не имеют договорных обязательств перед Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Associated Press.

Как пишет агентство, развязывание войны против России в Украине "может связать силы и ресурсы США на долгие годы и привести к тяжелым человеческим жертвам" в то время как администрация Байдена "пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности".

"Причина отказа от вступления напрямую в российско-украинскую войну проста: Соединенные Штаты не имеют договорных обязательств перед Украиной, и война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая потенциал дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами", - говорится в материале.

В то же время, говорится в сообщении, бездействие сопряжено с риском того, что может означать "согласие с будущими действиями России против других стран Восточной Европы, таких как прибалтийские государства Эстония, Латвия и Литва".

Пока что, считает агентство, нет полной ясности в том, как США могут помочь Украине, если Россия все же вторгнется на ее территорию.

Ранее сообщалось, что любое пересечение военными РФ границы с Украиной США расценят как военное вторжение.

Напомним, Байден допустил, что Россия вторгнется в Украину.

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