Словаччина зацікавлена в участі в Кримській платформі

Словаччина зацікавлена в участі в реалізації української ініціативи щодо створення Кримської платформи. Це питання сьогодні обговорювалося під час зустрічі заступника глави МЗС України Василя Боднара з послом Словаччини в Україні Мареком Шафіном.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Словацький посол підтвердив зацікавленість його країни в участі в платформі щодо Криму.

Також дипломати обговорювали ситуацію на пунктах пропуску на українсько-словацькому кордоні та врегулювання проблеми скупчення вантажівок на ПП "Ужгород-Вишнє Нємецьке".

Нагадаємо, проведення першого саміту в рамках Кримської платформи планується у травні 2021 року. В українському МЗС сподіваються, що до того часу ситуація з коронавірусом стабілізується.

Додамо, нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба запросив Францію приєднатися до Кримської платформи. У Парижі пообіцяли розглянути це питання.

Крім того, Україна очікує на активну позицію Німеччини у питанні деокупації Криму.