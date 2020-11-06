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Словакия заинтересована в участии в Крымской платформе

Новина українською → Киев, Пятница 06 ноября 2020 20:40
Словакия заинтересована в участии в Крымской платформе Фото: флаг Словакии (flickr.com / Mike Steele)
Автор: Дмитрий Левицкий

Словакия заинтересована в участии в реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы. Этот вопрос сегодня обсуждался во время встречи заместителя главы МИД Украины Василия Боднара с послом Словакии в Украине Мареком Шафином.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Словацкий посол подтвердил заинтересованность его страны в участии в платформе по Крыму.

Также дипломаты обсуждали ситуацию на пунктах пропуска на украинско-словацкой границе и урегулирование проблемы скопления грузовиков на ПП "Ужгород-Вышне Немецке".

Напомним, проведение первого саммита в рамках Крымской платформы планируется в мае 2021 года. В украинском МИД надеются, что к тому времени ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Добавим, недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил Францию присоединиться к Крымской платформе. В Париже пообещали рассмотреть этот вопрос.

Кроме того, Украина рассчитывает на активную позицию Германии в вопросе деоккупации Крыма.

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