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У Словаччині політична криза через "Супутник V": уряд на межі розпаду

Автор: РБК-Україна

Словаччина зіткнулася з політичною кризою після закупівлі російської вакцини від COVID. Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції.

Про це пише Euractiv.

Повідомляється, що перша партія вакцини "Супутник V" прибула в понеділок. Очікується, що Словаччина буде другою країною в ЄС, яка почне вакцинацію цим препаратом до його офіційного схвалення.

Голова партії Za udí ("За народ") Вероніка Ремишова публічно висловила протест у зв'язку з присутністю прем'єра Ігоря Матовича на прес-конференції з приводу доставки російських вакцин.

"Не тільки я, але і деякі члени нашої партії відчувають огиду і розчарування", - сказала Ремишова, додавши, що це "абсолютно недоречно і негідно".

За її словами, партія має обговорити своє перебування в коаліції та "прийняти принципове рішення", піти чи залишитися в уряді.

У той же час міністр економіки і голова Партії свободи і солідарності (SaS) Річард Сулик теж розкритикував закупівлю російських вакцин і не виключив можливості виходу з коаліції. Якщо обидві партії залишать її, то уряд Матовича втратить більшість. Це може призвести до дострокових виборів.

Зазначимо, у Словаччині фіксується найвищий у світі рівень смертності від COVID на душу населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина отримає близько 2 млн доз російської вакцини.

До цього з 1 березня в країні посилили карантин.

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Новини України Російська ФедераціяСловаччинаВакцина
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