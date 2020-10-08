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Наступні дебати Трампа і Байдена пройдуть онлайн. Трамп проти

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 08 жовтня 2020 15:45
Наступні дебати Трампа і Байдена пройдуть онлайн. Трамп проти Фото: Джо Байден і Дональд Трамп (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Черговий раунд дебатів між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і кандидатом на цей пост Джо Байденом призначені на 15 жовтня. Вони будуть проведені віртуально через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Комісія з президентських дебатів у США.

"Другі президентські дебати пройдуть у формі міського зібрання, в якому візьмуть участь кандидати з різних локацій", - йдеться в повідомленні.

Через кілька хвилин після оголошення Трамп заявив, що не буде брати участь у дебатах.

"Ні, я не збираюся витрачати свій час на віртуальні дебати. Комісія змінила стиль дебатів, і це для нас неприйнятно", - заявив Трамп в коментарі Fox Business.

Відзначимо, що рішення комісії по дебатах було прийнято через шість днів після того, як Трамп оголосив, що у нього і його дружини Меланії Трамп був позитивний результат на коронавірус.

Нагадаємо, раніше Трамп пообіцяв забезпечити американські медустанови безкоштовними препаратами від COVID-19.

Також повідомлялося, що у Трампа вже протягом доби немає симптомів хвороби. Крім того, вже виявили антитіла до коронавірусу.

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