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Следующие дебаты Трампа и Байдена пройдут онлайн. Трамп против

Новина українською → Вашингтон, Четверг 08 октября 2020 15:45
Следующие дебаты Трампа и Байдена пройдут онлайн. Трамп против Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Очередной раунд дебатов между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и кандидатом на этот пост Джо Байденом назначены на 15 октября. Они будут проведены онлайн из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Комиссия по президентским дебатам США.

"Вторые президентские дебаты пройдут в форме городского собрания, в котором примут участие кандидаты из разных локаций", - говорится в сообщении.

Через несколько минут после объявления Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах.

"Нет, я не собираюсь тратить свое время на виртуальные дебаты. Комиссия изменила стиль дебатов, и это для нас неприемлемо", - заявил Трамп в комментарии Fox Business.

Отметим, что решение комиссии по дебатам было принято через шесть дней после того, как Трамп объявил, что у него и его жены Мелании Трамп был положительный результат на коронавирус.

Напомним, ранее Трамп пообещал обеспечить американские медучреждения бесплатными препаратами от COVID-19.

Также сообщалось, что у Трампа уже в течение суток нет симптомов болезни. Кроме того, уже обнаружили антитела к коронавирусу.

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