Наступна прес-конференція Зеленського: названі можливі терміни проведення

Президент України Володимир Зеленський може провести прес-конференцію в травні. Вона може бути приурочена до другої річниці його вступу на посаду.

Про це заявила прес-секретар Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю Олесі Бацман.

Мендель не змогла назвати навіть орієнтовні дати, підкресливши часте спілкування президента з журналістами і відсутність необхідності постійно проводити прес-конференції.

“Точного часу немає, дати точної немає. Президент відкритий, він готовий відповідати на всі питання і далі. Я думаю, що до другої річниці, це 20 травня, але не можу зараз точно про це заявити", - сказала Мендель.

Остання велика прес-конференція Володимира Зеленського відбулася на першу річницю його інавгурації, 20 травня 2020 року. До цього, в жовтні 2019 року, президент провів 14-годинний прес-марафон.