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Наступна прес-конференція Зеленського: названі можливі терміни проведення

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 березня 2021 21:50
Наступна прес-конференція Зеленського: названі можливі терміни проведення Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський може провести прес-конференцію в травні. Вона може бути приурочена до другої річниці його вступу на посаду.

Про це заявила прес-секретар Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю Олесі Бацман.

Мендель не змогла назвати навіть орієнтовні дати, підкресливши часте спілкування президента з журналістами і відсутність необхідності постійно проводити прес-конференції.

“Точного часу немає, дати точної немає. Президент відкритий, він готовий відповідати на всі питання і далі. Я думаю, що до другої річниці, це 20 травня, але не можу зараз точно про це заявити", - сказала Мендель.

Остання велика прес-конференція Володимира Зеленського відбулася на першу річницю його інавгурації, 20 травня 2020 року. До цього, в жовтні 2019 року, президент провів 14-годинний прес-марафон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський знову візьме участь у форумі "Україна 30". Черговий форум розпочнеться 9 березня і триватиме три дні.

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