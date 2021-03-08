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Следующая пресс-конференция Зеленского: названы возможные сроки проведения

Новина українською → Киев, Понедельник 08 марта 2021 21:50
Следующая пресс-конференция Зеленского: названы возможные сроки проведения Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский может провести пресс-конференцию в мае. Она может быть приурочена ко второй годовщине его вступления в должность.

Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью Алесе Бацман.

Мендель не смогла назвать даже ориентировочные даты, подчеркнув частое общение президента с журналистами и отсутствие необходимости постоянно проводить пресс-конференции.

“Времени точного нет, даты точной нет. Президент открыт, он готов отвечать на все вопросы и дальше. Я думаю, что ко второй годовщине, это 20 мая, но не могу сейчас точно об этом заявить”, - сказала Мендель.

Последняя большая пресс-конференция Владимира Зеленского состоялась на первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года. До этого, в октябре 2019 года, президент провел 14-часовой пресс-марафон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский снова примет участие в форуме "Украина 30". Очередной форум начнется 9 марта и продлится три дня.

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