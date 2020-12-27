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Скандальну ікону, подаровану Лаврову, могли вивезти з Донбасу через РФ

Автор: Игорь Литвиненко

Українська скандальна ікона, подарована міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, могла бути вивезена з Донбасу в Боснію і Герцеговину через РФ. Це нібито сталося в 2018 році.

Про це повідомляє Avaz.ba.

Ікону нібито вивіз з Луганська президент ветеранів Республіки Сербія Душко Вукотіч, після чого подарував її чолі президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік. Про це заявив колишній глава асамблеї ветеранів Сербії Драган Савіч.

У свою чергу Вукотіч не спростував і не підтвердив даний факт.

"Я не збираюся захищатися і цим годувати різних божевільних. Всі знають, в тому числі і я, що Інтерпол працює над цією справою. Це найбільше охоронне агентство в світі. Нехай люди роблять свою справу. Я завжди доступний для них, а також для всіх агентств в країні ", - сказав Вукотіч.

Нагадаємо, в середині грудня стало відомо, що під час візиту Лаврова в БіГ, йому подарували вивезену з Луганська старовинну ікону. Це викликало дипломатичний скандал.

Також в самій Боснії зажадали відставки Додіка, який подарував ікону Лаврову.

В результаті днями МЗС Росії повідомив, що передав ікону XVIII століття посольству Боснії і Герцеговини в Москві з рекомендацією встановити її походження.

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