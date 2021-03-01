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Силовий сценарій: як і навіщо ЗСУ готують до наступу в місті

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 09:10
Силовий сценарій: як і навіщо ЗСУ готують до наступу в місті Фото: українська армія готова до можливого наступу росіян (Getty Images)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

В Україні створюють навчальні місця для відпрацювання бойових дій у місті. Такі навчання проходять на Яворівському полігоні, на Широкому Лані і на Рівненському полігоні.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна голова правління Українського мілітарного центру Тарас Чмут, йдеться в матеріалі "На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна".

За його словами, окупована частина Донбасу - це здебільшого великі міські агломерації. Тому військових готують до можливого силового звільнення частини України.

"Як мінімум для того, якщо буде прийнято рішення про силове звільнення цих територій, щоб солдати знали як їм діяти", - пояснив військовий експерт.

Однак, силовий сценарій звільнення Донбасу це лише один з умовних варіантів розвитку ситуації. Поки немає ніяких підстав вважати, що влада розглядає його всерйоз або, більше того, вважає пріоритетним.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Збройні сили України готуються до наступу на Донбасі. І підуть до нього у разі такого наказу.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський виключив скорочення витрат на оборону.

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Силовий сценарій: як і навіщо ЗСУ готують до наступу в місті
Силовий сценарій: як і навіщо ЗСУ готують до наступу в місті
DAILY
На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"