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Сильний політичний крок. Кулеба обґрунтував швидке надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

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Брюссель, Понеділок 16 травня 2022 21:58
Сильний політичний крок. Кулеба обґрунтував швидке надання Україні статусу кандидата в члени ЄС Фото: Дмитро Кулеба (mfa.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу вже в червні закликав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він виступив зі зверненням до Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МЗС.

Дипломат вкотре попросив на червневому саміті надати статус кандидата в члени ЄС Україні. За його словами, це станеться в будь-якому разі, але негайне надання статусу продемонструє лідерство Європи.

"Кандидатство – це ще не членство, і навіть не переговори про вступ. Ми всі прекрасно це розуміємо. Але надання Україні статусу кандидата в червні буде сильним політичним кроком, який надійно закріпить Україну в рамках європейського інтеграційного проекту та виправить десятиріччя помилок політики невизначеності", – заявив Кулеба.

Міністр також спростував думку, що кандидатський статус України суперечитиме євроінтеграційним прагненням Західних Балкан. Він назвав ці шляхи такими, що доповнюють один одного. Проте, оцінювання України має бути індивідуальним.

"Ми не просимо відкрити для нас окремі двері. Історія ЄС свідчить, що час подачі заявки не визначає дату вступу. Все, що потрібно з вашого боку, це політична воля. Де є воля, там є шлях", – резюмував очільник МЗС.

До слова, Євросоюз вирішив надати Україні 500 млн євро фінансової допомоги.

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