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Сильный политический шаг. Кулеба обосновал быстрое предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 16 мая 2022 21:58
Сильный политический шаг. Кулеба обосновал быстрое предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС Фото: Дмитрий Кулеба (mfa.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза уже в июне призвал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он выступил с обращением к Совету министров иностранных дел ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МИДа.

Дипломат еще раз попросил ЕС предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине на июньском саммите. По его словам, это произойдет в любом случае, но немедленное предоставление статуса продемонстрирует лидерство Европы.

"Кандидатство – это еще не членство, и даже не переговоры о вступлении. Мы все прекрасно это понимаем. Но предоставление Украине статуса кандидата в июне будет сильным политическим шагом, который надежно закрепит Украину в рамках европейского интеграционного проекта и исправит десятилетия ошибок политики неопределенности", – заявил Кулеба.

Министр также опроверг мнение, что кандидатский статус Украины будет противоречить евроинтеграционным устремлениям Западных Балкан. Он назвал эти пути дополняющими друг друга. Однако оценка Украины должна быть индивидуальной.

"Мы не просим открыть для нас отдельную дверь. История ЕС свидетельствует, что время подачи заявки не определяет дату вступления. Все, что нужно с вашей стороны, это политическая воля. Где есть воля, там есть путь", – резюмировал глава МИД.

К слову, Евросоюз решил предоставить Украине 500 млн евро финансовой помощи.

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