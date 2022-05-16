Шуфрич виїхав за кордон через КПП у Чернівецькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Молодий буковинець ".

Обраний за списком ОПЗЖ нардеп виїхав за межі України. Про виїзд Шуфрича оголосив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук.

Подробицями від'їзду народного обранця очільник області не поділився. Однак, зазначив, що має інформацію про перетин Шуфричем кордону на КПП "Порубне". Також він нагадав про ухилення низкою колишніх місцевих однопартійців утікача від мобілізації.

На початку березня Шуфрича затримали при спробі сфотографувати позиції ЗСУ в Києві. Тоді нардепа впіймали бійці 206-го батальйону тероборони. Сам він пояснив інцидент бажанням зробити селфі для "підтвердження свого перебування у столиці".

Згодом Шуфрич прокоментував свою поїздку для медіа. За його словами, він поїхав за межі України через сімейні обставини на законних підставах, а також пообіцяв незабаром повернутися.

"Я виїхав у п‘ятницю, це правда. Виїхав по сімейних справах, абсолютно законно. Я є батьком трьох неповнолітніх дітей, а також повідомив про свій від‘їзд керівництву Верховної Ради. До 23 травня повернуся назад", – пояснив Шуфрич.