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Шуфрич уехал за границу через КПП в Черновицкой области

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Черновицкая область, Понедельник 16 мая 2022 18:30
Шуфрич уехал за границу через КПП в Черновицкой области Фото: Нестор Шуфрич (thekievtimes.ua)
Автор: Антон Федорцив

Народный депутат Нестор Шуфрич уехал из Украины. Он пересек государственную границу в Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Молодой буковинец".

Избранный по списку ОПЗЖ нардеп уехал за пределы Украины. О выезде Шуфрича объявил начальник Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук.

Подробностями отъезда народного избранника глава области не поделился. Однако отметил, что имеет информацию о пересечении Шуфричем границы на КПП "Порубное". Также он напомнил об уклонении рядом бывших однопартийцев беглеца из числа местных от мобилизации.

В начале марта Шуфрич был задержан при попытке сфотографировать позиции ВСУ в Киеве. Тогда нардепа поймали бойцы 206-го батальона терробороны. Сам он объяснил инцидент желанием сделать селфи для "подтверждения своего пребывания в столице".

Напомним, спикер Стефанчук заявил о невозможности потери депутатами мандатов из-за ликвидации фракции ОПЗЖ.

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