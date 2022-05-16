Шуфрич уехал за границу через КПП в Черновицкой области

Народный депутат Нестор Шуфрич уехал из Украины. Он пересек государственную границу в Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Молодой буковинец" .

Избранный по списку ОПЗЖ нардеп уехал за пределы Украины. О выезде Шуфрича объявил начальник Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук.

Подробностями отъезда народного избранника глава области не поделился. Однако отметил, что имеет информацию о пересечении Шуфричем границы на КПП "Порубное". Также он напомнил об уклонении рядом бывших однопартийцев беглеца из числа местных от мобилизации.

В начале марта Шуфрич был задержан при попытке сфотографировать позиции ВСУ в Киеве. Тогда нардепа поймали бойцы 206-го батальона терробороны. Сам он объяснил инцидент желанием сделать селфи для "подтверждения своего пребывания в столице".