RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Штаб Байдена готовий через суд добиватися правильного підрахунку голосів

Автор: Игорь Литвиненко

Штаб кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена готовий через суд добиватися правильного підрахунку голосів. У Байдена звинуватили Дональда Трампа в бажанні перешкодити обробки всіх виборчих бюлетенів.

Популярні новини

Про це заявила представник штабу Байдена О'Меллі Діллон, передає Reuters.

Вона назвала обурливою заяву Трампа про спроби фальсифікацій на виборах під час підрахунку голосів.

"Заяву президента сьогодні ввечері про спробу припинити підрахунок належним чином бюлетені було обурливим, безпрецедентним і невірним. Це було обурливо, бо це неприхована спроба позбавити американських громадян демократичних прав", - сказала Діллон.

У штабі зазначили, що готові відстоювати право на належний підрахунок голосів, якщо Трамп звернеться до суду.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що звернеться до Верховного суду через можливі фальсифікації на виборах. За його словами, підрахунок голосів йде занадто повільно.

Нагадаємо, у США завершилося голосування на виборах президента у всіх штатах. За посаду президента борються Дональд Трамп і Джо Байден. За даними провідних американських ЗМІ, лідирує на виборах Байден.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США