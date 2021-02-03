Шмигаль у вівторок зустрінеться з генсеком НАТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 9 лютого, здійснить візит у штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Там український прем'єр зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Про це йдеться на сайті НАТО.

"Генсек НАТО Столтенберг зустрінеться з прем'єр-міністром України Шмигалем у вівторок, 9 лютого 2021 року, в штаб-квартирі НАТО", - повідомили в Альянсі.

Очікується, що Шмигаль та Столтенберг проведуть спільну прес-конференцію за підсумками зустрічі. Брифінг планується о 17:45 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю запитав лідера США Джо Байдена: чому Україна досі не в НАТО.

Крім того, днями в Міністерстві оборони анонсували проведення реформи в ЗСУ, яка наблизить Україну до отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Додамо, цього тижня в Чорному морі відбулися спільні військові навчання України та США відповідно до стандартів і процедур НАТО.