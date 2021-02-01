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Шмигаль зустрінеться з главами фракцій Ради: що на порядку денному

Новость на русском → Україна, Понеділок 01 лютого 2021 16:25
Шмигаль зустрінеться з главами фракцій Ради: що на порядку денному Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У вівторок після засідання Верховної ради відбудеться зустріч керівництва парламенту, глав депутатських фракцій та груп з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Зустріч присвячена врегулюванню ситуації щодо тарифів для населення.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що на зустрічі прем'єр має проінформувати керівництво Ради та глав фракцій подальших кроків для розв'язання ситуації з тарифами.

"Ми домовлялися ще раніше про це... Що проведемо додаткову зустріч щодо інформування керівництва Верховної ради, керівників депутатських фракцій та груп, яка ситуація (з тарифами, - ред.), як ми будемо рухатися далі. Тому що ми зробили один крок, але на жаль сьогодні ми не можемо говорити, що ми повністю вирішили всі проблеми", - пояснив спікер ВР.

Однак він підкреслив, що пошук виходу з "тарифної кризи" має бути спільною роботою.

"Ми можемо ухвалити будь-який законопроект, але важливо, щоб він був нормально імплементований", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, минулого тижня Рада внесла зміни до державного бюджету на цей рік для забезпечення громадян субсидіями. Народні депутати схвалили відповідний законопроект №4672.

Як писало РБК-Україна, ВР також прийняла за основу і в цілому проект постанови про захист населення у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Кабміну рекомендували встановити спеціальний тариф на електроенергію за споживання до 100 кВт на місяць.

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