Шмигаль зустрівся з президентом Туреччини: що обговорили

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 30 листопада, зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорювалися питання співпраці між країнами у різних сферах.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Під час розмови з турецьким лідером Шмигаль наголосив на важливості завершення переговорів щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

"Враховуючи фактор сусідства й обсяги торгівлі між нашими країнами, Україна зацікавлена в укладенні амбітної, всеохоплюючої угоди для максимального використання її потенціалу", - заявив прем'єр.

Також Шмигаль розповів Ердогану, що український уряд чекає на третє засідання українсько-турецької робочої групи з питань державно-приватного партнерства. Прем'єр очікує, що це засідання відбудеться вже найближчим часом.

Крім того, сторони обговорили співробітництво у сфері оборонно-промислового комплексу та домовилися координувати зусилля щодо боротьби з пандемією та її наслідками для економіки країн.

Нагадаємо, до цього прем'єр-міністр Шмигаль зустрічався з міністром промисловості та технологій Туреччини. Обговорювали торговельно-економічну співпрацю між країнами.