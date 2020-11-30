ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шмигаль зустрівся з президентом Туреччини: що обговорили

Новость на русском → Анкара, Понеділок 30 листопада 2020 22:19
Шмигаль зустрівся з президентом Туреччини: що обговорили Фото: Денис Шмигаль та Реджеп Таїп Ердоган (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 30 листопада, зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорювалися питання співпраці між країнами у різних сферах.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Під час розмови з турецьким лідером Шмигаль наголосив на важливості завершення переговорів щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

"Враховуючи фактор сусідства й обсяги торгівлі між нашими країнами, Україна зацікавлена в укладенні амбітної, всеохоплюючої угоди для максимального використання її потенціалу", - заявив прем'єр.

Також Шмигаль розповів Ердогану, що український уряд чекає на третє засідання українсько-турецької робочої групи з питань державно-приватного партнерства. Прем'єр очікує, що це засідання відбудеться вже найближчим часом.

Крім того, сторони обговорили співробітництво у сфері оборонно-промислового комплексу та домовилися координувати зусилля щодо боротьби з пандемією та її наслідками для економіки країн.

Нагадаємо, до цього прем'єр-міністр Шмигаль зустрічався з міністром промисловості та технологій Туреччини. Обговорювали торговельно-економічну співпрацю між країнами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Денис Шмигаль Реджеп Тайіп Ердоган встреча
NEWS
У двох районах Києва зафіксували забруднення повітря
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин У двох районах Києва зафіксували забруднення повітря
DAILY
Без траншу МВФ: де Кабміну взяти у борг, щоб уникнути бюджетної кризи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Без траншу МВФ: де Кабміну взяти у борг, щоб уникнути бюджетної кризи