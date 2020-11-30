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Шмыгаль встретился с президентом Турции: что обсудили

Новина українською → Анкара, Понедельник 30 ноября 2020 22:19
Шмыгаль встретился с президентом Турции: что обсудили Фото: Денис Шмыгаль и Реджеп Тайип Эрдоган (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 30 ноября, встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждались вопросы сотрудничества между странами в различных сферах.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Во время разговора с турецким лидером Шмыгаль отметил важность завершения переговоров относительно заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

"Учитывая фактор соседства и объемы торговли между нашими странами, Украина заинтересована в заключении амбициозного, всеобъемлющего соглашения для максимального использования ее потенциала", - заявил премьер.

Также Шмыгаль рассказал Эрдогану, что украинское правительство ждет третье заседание украинско-турецкой рабочей группы по вопросам государственно-частного партнерства. Премьер ожидает, что это заседание состоится уже в ближайшее время.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса и договорились координировать усилия по борьбе с пандемией и ее последствиями для экономики стран.

Напомним, до этого премьер-министр Шмыгаль встречался с министром промышленности и технологий Турции. Обсуждали торгово-экономическое сотрудничество между странами.

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