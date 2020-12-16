Шмигаль розповів, коли повернуть Міністерство аграрної політики

Міністерство аграрної політики знову з'явиться в українському уряді на початку наступного року. На сьогодні підбирають кандидатуру міністра.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряду потрібна ефективна державна політика в сфері АПК та захист українських виробників.

"На початку наступного року можна очікувати, що відбудеться створення повноцінного аграрного міністерства", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, вчора на нараді парламентської фракції "Слуга народу" обговорювали призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики. На сьогодні він очолює Геокадастр.

Зазначимо, влітку Шмигаль заявляв, що окреме міністерство агарної політики створять не раніше вересня. При цьому, за його словами, саме рішення про створення давно прийнято.

РБК-Україна у червні писало, що міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорем Петрашком незадоволені в аграрному комітеті Верховної ради. А у президента Володимира Зеленського заявили, що вирішити цей конфлікт можна розділивши міністерство.