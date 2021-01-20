Шмыгаль: получатели субсидий не почувствуют подорожания коммуналки

Получатели субсидий в Украине не почувствуют подорожания коммуналки в январе 2021 года. Тем, кто еще не оформил субсидии, следует в ближайшее время обратиться за такой помощью.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Все, кто получают субсидии, практически не почувствуют подорожания коммуналки в январе. В то же время я призываю тех, кто не имеет субсидий, но для кого коммуналка является существенными расходами для семейного бюджета, подаваться на такую помощь уже сегодня", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что податься на субсидию можно разными способами, в том числе онлайн через сайт Министерства социальной политики.

Напомним, ранее премьер заявлял, что субсидии будут выплачивать в полном объеме. На сегодня средняя субсидия составляет 16000 гривен. На январь 2021 субсидии получают более 3,1 млн семей. Еще почти 1,8 млн семей пользуются льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Также сообщалось, что Кабинет министров предложил монетизировать льготы для домов, которые используют электричество для отопления.