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Шмыгаль: получатели субсидий не почувствуют подорожания коммуналки

Новина українською → Киев, Среда 20 января 2021 12:44
Шмыгаль: получатели субсидий не почувствуют подорожания коммуналки Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Получатели субсидий в Украине не почувствуют подорожания коммуналки в январе 2021 года. Тем, кто еще не оформил субсидии, следует в ближайшее время обратиться за такой помощью.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Все, кто получают субсидии, практически не почувствуют подорожания коммуналки в январе. В то же время я призываю тех, кто не имеет субсидий, но для кого коммуналка является существенными расходами для семейного бюджета, подаваться на такую помощь уже сегодня", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что податься на субсидию можно разными способами, в том числе онлайн через сайт Министерства социальной политики.

Напомним, ранее премьер заявлял, что субсидии будут выплачивать в полном объеме. На сегодня средняя субсидия составляет 16000 гривен. На январь 2021 субсидии получают более 3,1 млн семей. Еще почти 1,8 млн семей пользуются льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Также сообщалось, что Кабинет министров предложил монетизировать льготы для домов, которые используют электричество для отопления.

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Новости Украины Политика субсидии коммунальные платежи Денис Шмыгаль
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