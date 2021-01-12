Шмигаль анонсував якнайшвидше зниження цін на газ

Кабінет міністрів найближчим часом прийме рішення, спрямоване на зниження ціни на газ для населення. Сьогодні до урядових планів було подано "конструктивні пропозиції".

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

За його словами, разом з в.о. міністра енергетики Юрієм Вітренком і головою НАК "Нафтогаз України" Андріжм Коболєвим провели зустріч з народними депутатами фракції "Слуга народу". На зустрічі обговорювали ситуацію з тарифами на газ для населення.

"Представники Міненерго і "Нафтогазу" представили два плани, обидва з яких приведуть до зниження платіжок для людей. Дякую нардепам за зустріч та спільну роботу. Нам важливо було почути конструктивні пропозиції щодо обох планів. Це дозволить якомога швидше прийняти ряд управлінських рішень, які будуть сприяти встановленню справедливих цін на газ", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міненерго пропонує знизити тарифи на газ з лютого на 44%. Мова йде про ціну 5 356 гривень за тисячу кубометрів.

Зазначимо, з 1 січня облгази підняли тарифи на послуги з транспортування газу. Крім того, компанії-постачальники підняли ціни на газ для населення - зокрема, "Нафтогаз" підняв тариф на 14% вище, ніж у грудні.

Тим часом стало відомо, що ціна імпортного газу перевищила 200 доларів.