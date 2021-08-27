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Наразі індикаторів нема: Кулеба про можливість перенесення візиту Зеленського до США

Автор: Дмитрий Кузнецов

На цей момент індикаторів для скасування або перенесення візиту президента України Володимира Зеленського в США немає. Американська сторона продовжує активну роботу з підготовки зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

"Станом на зараз ніяких індикаторів з Вашингтона про можливість перенесення візиту немає. Вчора у Вашингтоні тривала активна підготовка до візиту президента України з американської сторони", - сказав Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24" відповідаючи на питання, вплине ситуація в Афганістані на візит Зеленського в США.

Нагадаємо, 26 серпня в Кабулі сталася серія вибухів біля аеропорту Кабула. В результаті атаки загинули майже 200 афганців, 13 американських військових і двоє громадян Британії.

На цьому тлі президент США Джо Байден скасував або переніс ряд зустрічей, в тому числі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннет, який знаходиться з візитом у Вашингтоні.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДмитро Кулеба