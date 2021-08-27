Наразі індикаторів нема: Кулеба про можливість перенесення візиту Зеленського до США

На цей момент індикаторів для скасування або перенесення візиту президента України Володимира Зеленського в США немає. Американська сторона продовжує активну роботу з підготовки зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

"Станом на зараз ніяких індикаторів з Вашингтона про можливість перенесення візиту немає. Вчора у Вашингтоні тривала активна підготовка до візиту президента України з американської сторони", - сказав Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24" відповідаючи на питання, вплине ситуація в Афганістані на візит Зеленського в США.