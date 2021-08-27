Сейчас индикаторов нет: Кулеба о возможности переноса визита Зеленского в США

На данный момент индикаторов для отмены или переноса визита президента Украины Владимира Зеленского в США нет. Американская сторона продолжает активную работу по подготовке встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.