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Сейчас индикаторов нет: Кулеба о возможности переноса визита Зеленского в США

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Киев, Пятница 27 августа 2021 21:27
Сейчас индикаторов нет: Кулеба о возможности переноса визита Зеленского в США Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На данный момент индикаторов для отмены или переноса визита президента Украины Владимира Зеленского в США нет. Американская сторона продолжает активную работу по подготовке встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" отвечая на вопрос, окажет ли влияние ситуация в Афганистане на визит Зеленского в США.

Напомним, 26 августа в Кабуле произошла серия взрывов возле аэропорта Кабула. В результате атаки погибли почти 200 афганцев, 13 американских военных и двое граждан Британии.

На этом фоне президент США Джо Байден отменил или перенес ряд встреч, в том числе с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, который находится с визитом в Вашингтоне.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дмитрий Кулеба
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