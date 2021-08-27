Сейчас индикаторов нет: Кулеба о возможности переноса визита Зеленского в США
На данный момент индикаторов для отмены или переноса визита президента Украины Владимира Зеленского в США нет. Американская сторона продолжает активную работу по подготовке встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" отвечая на вопрос, окажет ли влияние ситуация в Афганистане на визит Зеленского в США.
Напомним, 26 августа в Кабуле произошла серия взрывов возле аэропорта Кабула. В результате атаки погибли почти 200 афганцев, 13 американских военных и двое граждан Британии.
На этом фоне президент США Джо Байден отменил или перенес ряд встреч, в том числе с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, который находится с визитом в Вашингтоне.