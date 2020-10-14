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"Північний потік-2" не впливає на поставки газу через Україну, - Міненерго РФ

Новость на русском → Москва, Середа 14 жовтня 2020 14:40
"Північний потік-2" не впливає на поставки газу через Україну, - Міненерго РФ Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2 com фото Paul Langrock)
Автор: РБК-Україна

Запуск газопроводу "Північний потік-2" не вплине на поставки російського газу через Україну. Домовленості з українською стороною будуть діяти як мінімум до 2024 року.

Про це в статті для журналу "Енергетична політика" написав міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає "РИА Новости".

За його словами, європейські країни зацікавлені в збільшенні поставок російського газу.

"Вже усім очевидно, що це комерційний проект, який ніяк не впливає на маршрут поставок газу через Україну. Останній, згідно з домовленостями, досягнутими в кінці 2019 року, буде функціонувати, як мінімум, до 2024 року", - зазначив Новак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща оштрафувала "Газпром" на 7,6 млрд доларів через "Північний потік-2", однак російська сторона має намір оскаржити рішення польського антимонопольного органу.

Також держсекретар США Майк Помпео заявляв, що Вашингтон працює над створенням коаліції проти "Північного потоку-2".

Зазначимо, українська сторона побоюється, що запуск цього газопроводу дозволить Росії відмовитися від маршруту постачань газу до Європи через Україну. Завдяки транзиту Київ отримує близько 3 млрд доларів доходу щорічно.

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