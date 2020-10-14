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"Северный поток-2" не влияет на поставки газа через Украину, - Минэнерго РФ

Новина українською → Москва, Среда 14 октября 2020 14:40
"Северный поток-2" не влияет на поставки газа через Украину, - Минэнерго РФ Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2 com фото Paul Langrock)
Автор: РБК-Украина

Запуск газопровода "Северный поток-2" не повлияет на поставки российского газа через Украину. Договоренности с украинской стороной будут действовать как минимум до 2024 года.

Об этом в статье для журнала "Энергетическая политика" написал министр энергетики РФ Александр Новак, передает "РИА Новости".

По его словам, европейские страны заинтересованы в увеличении поставок российского газа.

"Уже всем очевидно, что это коммерческий проект, который никак не влияет на маршрут поставок газа через Украину. Последний, согласно договоренностям, достигнутым в конце 2019 года, будет функционировать, как минимум, до 2024 года", - отметил Новак.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша оштрафовала "Газпром" на 7,6 млрд долларов за "Северный поток-2", однако российская сторона намерена обжаловать решение польского антимонопольного органа.

Также госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон работает над созданием коалиции против "Северного потока-2".

Отметим, украинская сторона опасается, что запуск этого газопровода позволит России отказаться от маршрута поставок газа в Европу через Украину. Благодаря транзиту Киев получает около 3 млрд долларов дохода ежегодно.

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