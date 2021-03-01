Сертифікат про вакцинацію від COVID створюється для безпечних поїздок, - ЄК

Європейський союз розробляє сертифікат про вакцинацію від COVID, щоб зробити поїздки між країнами безпечними. У документі буде міститися медична інформація.

Про це на онлайн-брифінгу у Брюсселі заявив офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер.

"Він буде заснований на медичних показаннях. Але його мета - сприяти безпечним поїздкам в ЄС - як туристичним, так і робітникам", - заявив Мамер.

Нагадаємо, раніше лідери країн Євросоюзу домовилися запровадити сертифікати про вакцинацію від коронавіруса та продовжити обмеження на несуттєві поїздки.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вже розповів, як в Україні отримати довідку або сертифікат про вакцинацію. За його словами, ці документи будуть формуватися через електронну систему. При цьому після отримання обох доз вакцини можна буде отримати довідку, звернувшись до сімейного лікаря.

"Коли ви зробите щеплення вакциною, кваліфікованоїюВООЗ, сімейний лікар двома натисками клавіш відкриє вам цю довідку і поставить печатку", - сказав Ляшко.