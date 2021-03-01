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Сертификат о вакцинации от COVID создается для безопасных поездок, - ЕК

Новина українською → Брюссель, Понедельник 01 марта 2021 14:29
Сертификат о вакцинации от COVID создается для безопасных поездок, - ЕК Фото: Эрик Мамер (flickr com_ vodafone institute)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз разрабатывает сертификат о вакцинации от COVID, чтобы сделать поездки между странами безопасными. В документе будет содержаться медицинская информация.

Об этом на онлайн-брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

"Он будет основан на медицинских показаниях. Но его цель - способствовать безопасным поездкам в ЕС - как туристическим, так и рабочим", - заявил Мамер.

Напомним, ранее лидеры стран Евросоюза договорились внедрить сертификаты о вакцинации от коронавируса и продлить ограничения на несущественные поездки.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко уже рассказал, как в Украине получить справку или сертификат о вакцинации. По его словам, эти документы будут формироваться через электронную систему. При этом после получения обеих доз вакцины можно будет получить справку, обратившись к семейному врачу.

"Когда вы сделаете прививку вакциной, квалифицированной ВОЗ, семейный врач двумя нажимами клавиш распечатает вам эту справку и поставит печать", - сказал Ляшко.

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