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Данілов виступив за жорстку президентську республіку в Україні

Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов виступив за жорстку президентську республіку в Україні. В цьому випадку, президент - це голова виконавчої влади, відповідає за всі ці процеси.

Про це секретар РНБО заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

В Україні, за його словами, всенародно обирають президента, на нього покладаються надії, але за Конституцією - парламентсько-президентська республіка. Він вважає, що за логікою парламентсько-президентської республіки президента потрібно обирати в парламенті і "поставити крапку в цьому питанні".

"Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі", - заявив він.

За його словами, в українській історії важко знайти факти, коли без особистості можна було зробити ривок вперед.

"Можуть бути парламентсько-президентські республіки? Так, вони можуть існувати, але в умовах, коли є вже усталена демократія, яка має своє коріння, для цього повинні пройти століття", - заявив Данілов.

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